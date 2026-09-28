39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino, la madre dell'assassino: "Era più di una settimana che non veniva a casa"

"Quando ha chiamato la polizia era sconvolto e piangeva tanto, per questo mi ha passato il telefono per fare da tramite. Aveva detto di aver fatto del male a qualcuno, - prosegue la donna. "Ha raccontato di essersi addormentato durante un festino per poi svegliarsi e trovare un uomo che gli stava prendendo delle cose. Per questo si è messo a fare a botte insieme ad altre due persone che erano nella casa, la proprietaria di casa e un altro ospite. Dopodiché questa persona credevano che fosse svenuta e invece era morta" aggiunge raccontando l'atroce dinamica dei fatti.