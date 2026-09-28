39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino, la madre dell'assassino: "Era più di una settimana che non veniva a casa"

L'inviata di "Ore 11", Benedetta Armellin, intervista a Torino la madre del 26enne Christian Matheus De Oliveira Morando che ha ammesso di aver ucciso Fabio Colapietro, 39 anni, nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. "Era più di una settimana che non veniva a casa mia. Mi ha telefonato e mi ha detto cose confuse facendomi capire che era successa una cosa molto grave, a quel punto gli ho suggerito di chiamare la polizia" racconta la donna.
"Quando ha chiamato la polizia era sconvolto e piangeva tanto, per questo mi ha passato il telefono per fare da tramite. Aveva detto di aver fatto del male a qualcuno, - prosegue la donna. "Ha raccontato di essersi addormentato durante un festino per poi svegliarsi e trovare un uomo che gli stava prendendo delle cose. Per questo si è messo a fare a botte insieme ad altre due persone che erano nella casa, la proprietaria di casa e un altro ospite. Dopodiché questa persona credevano che fosse svenuta e invece era morta" aggiunge raccontando l'atroce dinamica dei fatti.
"Mio figlio non sta bene per la tossicodipendenza e per i disturbi di personalità che ha. Nel suo non star bene però lui faceva del male solo e unicamente a se stesso. Ha avuto anche di recente diversi ricoveri in ospedale nei reparti di psichiatria dove poi però scappava, non riusciva a starci" conclude la donna.