Torino, le intercettazioni: "E' stata la prof "Satana" a decidere di sezionare il corpo di Fabio Colapietro"

Secondo il racconto di Cristian, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre nell'appartamento di via Gulli, durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. Il giovane ha raccontato di aver aggredito Colapietro, stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. "Ha perso conoscenza. Sono entrato nel panico e per due ore ho provato a rianimarlo", ha riferito. Dopo la morte, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Cristian, Nicole Formichetti e la 22enne Keith Butig avrebbero continuato a fare uso di sostanze stupefacenti mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione. "Per riuscire a fare tutto abbiamo continuato a drogarci", ha raccontato il 26enne. I tre avrebbero acquistato sacchi, candeggina, nastro adesivo e altri materiali con l'obiettivo di ripulire l'appartamento e nascondere il cadavere. Cristian ha indicato nella professoressa la persona che avrebbe preso le decisioni: "Era l'unica tra i tre che puntava a trovare un modo per sbarazzarsi del cadavere e tornare a una vita normale". Inizialmente, secondo il suo racconto, Formichetti avrebbe ipotizzato di gettare il corpo nel lago di Garda, dopo averlo legato con delle catene. Poi, dopo una discussione, sarebbe stata presa la decisione di dividerlo. I tre sarebbero quindi andati in ferramenta per comprare, tra le altre cose, una mannaia e un affilatore.