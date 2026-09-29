Ladro ucciso nel Cuneese, la perizia: "Colpi sparati a meno di 14 metri"

Durante la perizia balistica, i consulenti hanno più volte replicato lo sparo mortale in serie da cinque colpi, con l'obiettivo di calcolare la traiettoria e la compatibilità con la caduta dei bossoli. Al sopralluogo hanno partecipato la procuratrice aggiunta di Asti, Laura Deodato, e gli avvocati di difesa e parte civile insieme ai rispettivi consulenti, Stefano Conti per la procura, Ruggero Pettinelli per la difesa di Roberto Mollo e Maurizio Cusimano nominato dalla legale della famiglia Lazri. Probabile un nuovo sopralluogo, in orario notturno e senza spari, che avrà l'obiettivo di verificare la visibilità, possibilmente con le stesse condizioni lunari e climatiche di quella notte.