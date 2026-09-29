Ancona, morta in ospedale la bimba di 3 anni soffocata con un acino d'uva

E' morta nel tardo pomeriggio ad Ancona la bambina di tre anni ricoverata in Rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aree mentre mangiava un acino d'uva a Jesi (Ancona) lo scorso 23 settembre. Il collegio medico alle 19:45 ha accertato il decesso, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. I genitori "hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini".

