Ancona, morta in ospedale la bimba di 3 anni soffocata con un acino d'uva

E' morta nel tardo pomeriggio ad Ancona la bambina di tre anni ricoverata in Rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aree mentre mangiava un acino d'uva a Jesi (Ancona) lo scorso 23 settembre. Il collegio medico alle 19:45 ha accertato il decesso, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. I genitori "hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini".
La bimba era stata sottoposta a manovre rianimatorie, per stabilizzarla, e poi trasferita d'urgenza in eliambulanza all'ospedale materno infantile Salesi in gravissime condizioni; nella Rianimazione pediatrica era assistita in sedazione farmacologica profonda, ventilazione meccanica, oltre che sottoposta a cure intensive e costantemente monitorata.