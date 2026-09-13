Omicidio nel Padovano, uomo soffoca la suocera 97enne con un sacchetto

Veniva accudita dalla figlia e del genero. Al momento del delitto, i due erano da soli in casa. A quanto emerge, l'uomo l'ha soffocata ponendole un sacchetto sul capo dopo che lei ha manifestato un'esigenza di carattere sanitario. Sono in corso le operazioni per l'arresto del settantenne, che verrà portato in carcere. Sul posto i carabinieri e il pm Marco Brusegan.