Milano, pugni e minacce alla compagna: arrestato imprenditore iraniano

Prima le minacce, poi le botte e ancora altre violenze e aggressioni. Una di queste liti, nel 2023, avviene davanti ad altri testimoni in un ristorante a Milano: il compagno, imprenditore iraniano di 52 anni, cerca di strozzare la vittima, italiana, avvocata penalista, che aveva sempre deciso di ritirare le denunce, fino a qualche mese fa. L'ultimo episodio, quello che ha fatto scattare la querela, risale a luglio 2025 durante un soggiorno a Dubai: l'uomo preso da un raptus di rabbia spacca il cellulare della partner, le morde "il dito della mano sinistra tentando poi di romperlo con le mani", come denunciato dalla donna, e infine la prende a pugni rompendole la mandibola in più punti. E poi le minacce: "Ti taglio la testa e la mando a tua madre". Ora, il 52enne si trova agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni, con l'aggravante di essere stato sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti.

