Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato

I carabinieri di Donnalucata (Ragusa) hanno arrestato un 39enne albanese, ritenuto responsabile di "violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale". L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha minacciato di morte due militari dell'Arma, scagliando una sedia di legno contro uno di loro e poi cercando di colpirli entrambi con un martello. Il 39enne ha anche lanciato un vaso in pietra contro l'auto dei militari, frantumandone il lunotto. Nonostante fossero feriti, i due carabinieri sono riusciti ad arrestare l'uomo, che è ritenuto responsabile di "maltrattamenti" alla moglie.