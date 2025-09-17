Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato

17 Set 2025 - 00:53
© Carabinieri

© Carabinieri

I carabinieri di Donnalucata (Ragusa) hanno arrestato un 39enne albanese, ritenuto responsabile di "violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale". L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha minacciato di morte due militari dell'Arma, scagliando una sedia di legno contro uno di loro e poi cercando di colpirli entrambi con un martello. Il 39enne ha anche lanciato un vaso in pietra contro l'auto dei militari, frantumandone il lunotto. Nonostante fossero feriti, i due carabinieri sono riusciti ad arrestare l'uomo, che è ritenuto responsabile di "maltrattamenti" alla moglie.

ragusa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri