Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: "Sei grassa e brutta"

La centrale operativa della compagnia di Giugliano ha ricevuto intorno alle 8 una chiamata dalla figlia più giovane, terrorizzata per l'aggressione del padre. All'arrivo dei militari, l'appartamento presentava segni evidenti di colluttazione, tra cui sangue sul pavimento e sull'interruttore della luce e una porta danneggiata. La 31enne si era barricata in una stanza. La figlia ha raccontato agli agenti le vessazioni subite, confermando un contesto di maltrattamenti reiterati nel tempo, documentati anche da foto e video conservati sullo smartphone. Secondo quanto emerso, l'ultimo episodio è scaturito quando le donne hanno consigliato all'uomo di recarsi al lavoro: queste parole hanno scatenato insulti ("Sei grassa! Sei brutta!") e percosse, durante le quali la madre aveva tentato invano di proteggere la figlia. In passato, l'uomo aveva già commesso episodi di violenza estrema, come lo strappo del cuoio capelluto alla moglie invalida.