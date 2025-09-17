Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
TERRORE IN CASA

Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: "Sei grassa e brutta"

Ad allertare le forze dell'ordine è stata la 31enne, dopo l'ennesima aggressione subita insieme alla madre 57enne

17 Set 2025 - 11:44
© Ansa

© Ansa

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, alla periferia di Giugliano, nel Napoletano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la figlia, dopo l'ennesima aggressione subita insieme alla mamma. "Sei brutta e grassa", avrebbe urlato l'uomo alla 31enne, che ai militari ha mostrato foto e video delle precedenti aggressioni subite. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, la donna è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue. La madre, di 57 anni, presentava diversi lividi.

Leggi anche

Torino, massacrò la ex ma viene assolto: "Lei distrusse il matrimonio, va compreso"

Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato

La dinamica

 La centrale operativa della compagnia di Giugliano ha ricevuto intorno alle 8 una chiamata dalla figlia più giovane, terrorizzata per l'aggressione del padre. All'arrivo dei militari, l'appartamento presentava segni evidenti di colluttazione, tra cui sangue sul pavimento e sull'interruttore della luce e una porta danneggiata. La 31enne si era barricata in una stanza. La figlia ha raccontato agli agenti le vessazioni subite, confermando un contesto di maltrattamenti reiterati nel tempo, documentati anche da foto e video conservati sullo smartphone. Secondo quanto emerso, l'ultimo episodio è scaturito quando le donne hanno consigliato all'uomo di recarsi al lavoro: queste parole hanno scatenato insulti ("Sei grassa! Sei brutta!") e percosse, durante le quali la madre aveva tentato invano di proteggere la figlia. In passato, l'uomo aveva già commesso episodi di violenza estrema, come lo strappo del cuoio capelluto alla moglie invalida.

Le due vittime sono state soccorse dal 118 e trasferite all'ospedale di Pozzuoli per le cure necessarie. I medici hanno formulato una prognosi di 42 giorni per entrambe.

Ti potrebbe interessare

napoli
giugliano
arresto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema