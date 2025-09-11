Torino, massacrò la ex ma viene assolto: "Lei distrusse il matrimonio, va compreso"

"La sentenza viviseziona e mortifica la vittima, mentre è indulgente verso l'uomo che le ha sfondato il volto", commenta l'avvocato di parte civile Annalisa Baratto. I due figli di Lucia, costituiti parti civili si sono fatti promotori di una campagna contro la violenza di genere: lo scorso 25 novembre hanno affisso a scuola la foto del suo volto tumefatto con la scritta "Donne, denunciate subito". La donna, dopo l'aggressione, era stata ricoverata in ospedale per 90 giorni: i medici le hanno letteralmente ricostruito il volto.