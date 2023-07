Lucia Annibali: "Il mio aggressore libero? E' andata come doveva andare, non mi fa paura"

Lucia Annibali ha appreso la notizia dai giornalisti: condannato a 12 anni di carcere, Talaban è libero nel suo Paese di origine, l'Albania. Talaban è uno dei due sicari ingaggiati dal suo ex, l'avvocato Luca Varani: nell'aprile del 2013 le lanciò dell'acido addosso, sfigurandola. Ma Annibali affronta la questione da avvocato, sottolineando che " è andata come doveva andare" e citando lo scopo rieducativo della pena, sancito dalla Costituzione.

Non mi fa paura

Talaban le scrisse dal carcere una lettera in cui esprimeva il suo pentimento. "Già all'epoca era il più consapevole. Spero che abbia capito quanto male ha fatto. E comunque - sottolinea - non mi fa paura. E' in Albania". Diverso il discorso per il mandante dell'aggressione, il suo ex, anche lui avvocato, che sta scontando una condanna definitiva a 20 anni di carcere per tentato omicidio e stalking. Anche lui potrebbe usufruire di qualche beneficio di legge. "Ci penserò quando sarà il momento" taglia corto.