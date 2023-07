Lucia Annibali, è tornato libero chi la sfregiò con l'acido dieci anni fa

Era il 16 aprile 2013 quando Talaban con il connazionale Altistin Precetaj, condannato anch'egli a 12 anni di carcere, aggredì e sfregiò con l'acido sul pianerottolo di casa a Pesaro Lucia Annibali. L'agguato era stato commissionato dall'ex, Luca Varani, condannato definitivamente a 20 anni . " È tempo di accettare il mio viso così com'è, dopo almeno venti interventi chirurgici al viso", aveva detto la Annibali, oggi 45enne, nell'anniversario del decennale dell'aggressione, in un'intervista a Il Corriere della Sera.

Quattro anni fa, scrivendo dal carcere e sempre attraverso le pagine de Il Corriere della Sera, Talaban aveva chiesto perdono a Lucia Annibali. Perdono accordatogli dalla vittima.

La nuova vita di chi sfregiò con l'acido Lucia Annibali

A render nota la nuova vita di Talaban, il suo difensore durante un recente processo al tribunale di Pesaro, questa volta per presunte questioni di droga, come riferisce Il Messaggero. Così, dall'udienza, è emerso che Talaban oggi è un cittadino libero e vive in Albania.