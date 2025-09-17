Milano, conosce una 20enne sui social e la violenta al primo incontro: arrestato

Il 38enne era già stato condannato il 17 marzo "per fatti analoghi commessi nel 2023" e con le stesse modalità. La 20enne lo aveva conosciuto a luglio su una chat di Telegram e lo aveva incontrato per la prima volta il 9 settembre. Nel provvedimento di custodia cautelare contro di lui la gip di Milano Rossana Mongiardo, oltre a ricostruire le accuse, dà conto della precedente e recente condanna di primo grado a carico dell'uomo per un tentativo di violenza denunciato da un'altra giovane. Nell'ordinanza si parla quindi di "serialità" dell'arrestato e della sua "condotta predatrice sistemica, frequentissima, raffinata e molto pericolosa" che passa attraverso "la ricerca di contatti" con donne "attraverso le piattaforme social".