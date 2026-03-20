Tram deragliato, "il conducente al telefono pochi secondi prima dello schianto"

Il primo riferimento arriva da una dashcam. Segna le 16:11 e 25 secondi: il momento dell’impatto. Dodici secondi prima, alle 16:11 e 13, il conducente avrebbe chiuso una telefonata. Un particolare decisivo per gli investigatori, che stanno cercando di allineare tutti gli orari con precisione. La conversazione è durata tre minuti e 40 secondi. Per la difesa, però, la comunicazione si sarebbe interrotta almeno un minuto e mezzo prima.