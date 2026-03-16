Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti

Un tamponamento tra due tram si è verificato nella mattinata di lunedì 16 marzo in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata, a Roma. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, non in modo grave, e sono stati soccorsi dal personale medico. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale della capitale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area chiudendo temporaneamente la sede tranviaria e dando ausilio alle operazioni di soccorso per i passeggeri feriti. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Rafforzati i servizi di viabilità nella zona.