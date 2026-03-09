Milano, deraglia un tram a Rozzano: è il terzo in pochi giorni

Ancora un deragliamento a Milano, il terzo in meno di due settimane. Intorno alle 6 di mattina di lunedì 9 marzo, un tram della linea 15 è uscito dai binari nel comune di Rozzano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità quando, per cause ancora in fase d'accertamento, il carrello centrale è deragliato. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, grazie appunto alla bassa velocità del mezzo. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.