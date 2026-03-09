Milano, deraglia un tram a Rozzano: è il terzo in pochi giorni
A uscire dai binari un convoglio della linea 15, fortunatamente non si registrano feriti
© IPA
Ancora un deragliamento a Milano, il terzo in meno di due settimane. Intorno alle 6 di mattina di lunedì 9 marzo, un tram della linea 15 è uscito dai binari nel comune di Rozzano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità quando, per cause ancora in fase d'accertamento, il carrello centrale è deragliato. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, grazie appunto alla bassa velocità del mezzo. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.
Ipotesi di un guasto meccanico
Secondo quanto riferito da uno dei conducenti presenti sul posto, il mezzo funzionava regolarmente e che non erano arrivate segnalazioni di anomalie dal sistema di controllo. Tuttavia, non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico, in particolare un possibile blocco che avrebbe coinvolto una ruota in fase di ripartenza dopo la fermata. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per verificare se all’origine dell’episodio possa esserci qualcosa di diverso da un semplice guasto, ad esempio un possibile sabotaggio.
Linea interrotta
La linea 15 è ancora interrotta e sono stati istituiti autobus sostitutivi da e per piazzale Abbiategrasso a Milano. Fortunatamente, al momento dello scarrellamento, sul binario opposto non transitava un altro tram, altrimenti la collisione sarebbe stata inevitabile.
Tre deragliamenti in meno di due settimane
A Milano si tratta del terzo episodio del genere dopo il deragliamento di una vettura della linea 7 che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto lo scorso 27 febbraio, e dell'incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 9 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale.