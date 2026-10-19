Scontri a Milano, chi è il poliziotto-simbolo con il volto insanguinato: "Dobbiamo garantire la sicurezza"
Angelo de Simone è stato colpito alla testa da un sampietrino durante i disordini di sabato. L'immagine del dirigente ferito postata dalla premier Giorgia Meloni
Il grosso sampietrino lanciato contro di lui dai violenti che sabato 17 ottobre hanno devastato il centro di Milano non lo ha fermato. Nonostante la vistosa ferita alla testa, Angelo de Simone, primo dirigente della polizia di Stato, capo del commissariato Garibaldi-Venezia, è rimasto a presidiare piazza Duomo perché, ha detto, "dobbiamo garantire la sicurezza della città". Il poliziotto diventato il simbolo dell'abnegazione delle forze dell'ordine in questa due giorni di assedio a Milano ha alle spalle la gestione di centinaia di eventi ad alta tensione, compresi cortei pro Pal e manifestazioni di tifosi.
Chi è il poliziotto-simbolo
Cinquantacinque anni, da sempre sul campo anche in zone problematiche come quelle attorno alla Stazione Centrale e a Porta Garibaldi cuore della movida, dove spesso rapinatori e violenti trovano spazio. E' rientrato a Milano dopo la pandemia Covid. Nel 2020 (dopo aver diretto il commissariato Greco-Turro) aveva guidato la Divisione Anticrimine della Questura di Novara una volta promosso primo dirigente della polizia di Stato.
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Per lui fermarsi di fronte a una ferita alla testa non era una opzione. "Non ce lo possiamo permettere - ha ammesso, - è una situazione che va fronteggiata con tutte le risorse disponibili perché dobbiamo garantire l'ordine e la sicurezza pubblica della città". Con un cappellino a coprire la ferita, l'indomani ha spiegato di stare meglio. "Nella sassaiola di piazza Duomo - ha raccontato - sono stato attinto da un sampietrino in fronte per fortuna sono riuscito a schivare in parte il colpo e ho rimediato una ferita con quattro punti di sutura".
"È da sabato pomeriggio che stiamo affrontando questi gruppi di giovani organizzati anche minorenni. Sono numerosi, animati da foga distruttiva e spesso travisati - ha spiegato -. Trovano il coinvolgimento nel gruppo e diventano più negativamente performanti a seconda del numero di persone che riescono a raccogliere".
Anche la premier Giorgia Meloni ha riconosciuto il suo valore pubblicando una sua foto sui social. "A volto scoperto, ferito, senza arretrare. Davanti a lui, chi si nasconde dietro un cappuccio per colpire e distruggere. Lo Stato - sottolinea Meloni - non è un concetto astratto. È fatto di persone che, con coraggio e senso del dovere, restano al proprio posto quando altri scelgono la violenza".