Scontri a Milano, chi è il poliziotto-simbolo con il volto insanguinato: "Dobbiamo garantire la sicurezza"

Per lui fermarsi di fronte a una ferita alla testa non era una opzione. "Non ce lo possiamo permettere - ha ammesso, - è una situazione che va fronteggiata con tutte le risorse disponibili perché dobbiamo garantire l'ordine e la sicurezza pubblica della città". Con un cappellino a coprire la ferita, l'indomani ha spiegato di stare meglio. "Nella sassaiola di piazza Duomo - ha raccontato - sono stato attinto da un sampietrino in fronte per fortuna sono riuscito a schivare in parte il colpo e ho rimediato una ferita con quattro punti di sutura".