In tre giorni in Italia sono sbarcate 2.954 persone. Al largo di Lampedusa si è rischiata una nuova tragedia dei migranti: a bordo del barchino c'erano 42 persone

È quanto emerge dai dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Viminale. Nello stesso periodo dello scorso anno, gli sbarchi sono stati 5.976 mentre nel 2021 erano stati 5.995. Un aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, del 194%. In tre giorni, dall'8 marzo ad oggi, in Italia sono sbarcate 2.954 persone. Al 7 marzo 2023, i minori non accompagnati giunti in Italia sono 1.965.

Frontex: in due mesi +116% di arrivi nel Mediterraneo centrale I numeri del Viminale sono confermati anche da Frontex, secondo cui il Mediterraneo centrale risulta la rotta più attiva nei primi due mesi di quest'anno per gli arrivi irregolari, con quasi 12mila attraversamenti, il doppio rispetto a un anno fa (+116%). Solo nel mese di febbraio, il numero di rilevamenti su questa rotta è triplicato rispetto a un anno fa, raggiungendo quota 7mila.

Evitata una nuova tragedia in mare Intanto al largo di Lampedusa si è rischiata una nuova tragedia dei migranti. Nella notte di giovedì, infatti, un barchino con a bordo 42 persone, fra cui cinque donne e un minore, è affondato in acque Sar italiane. A prestare i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino; successivamente i militari della guardia costiera hanno recuperato i naufraghi. I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi, e hanno raccontato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, mercoledì.

A Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record E sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa giovedì, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'isola o in area Sar dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Un record mai raggiunto prima d'ora. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una cala vicina.

Tremila migranti nell'hotspot Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre 3mila migranti.

A Cutro rinvenuta la 73esima vittima: è un bambino È stato trovato il corpo di un altro minore vittima del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro. Si tratta di un bambino di circa sei anni che giaceva sulla battigia, dove è stato trascinato dal mare. A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco e non, come appreso in un primo tempo, alcuni cittadini. Il corpicino è stato poi recuperato dai soccorritori acquatici degli stessi vigili del fuoco. È la 73esima vittima accertata del naufragio, la 29esima minorenne e la ventesima nella fascia d'età compresa tra 0 e 12 anni.