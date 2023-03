Il bilancio ufficiale diffuso dal ministro Piantedosi

Il bilancio del naufragio di Cutro, non ancora definitivo, è "di 72 vitime, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80". Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, 12 nel Sistema SAI a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'informativa urgente alla Camera sul naufragio avvenuto sulle coste calabresi. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore. I sopravvissuti sono migranti afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali. "Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il governo, - ha detto all'inizio del suo intervento il titolare del Viminale - per le vittime di questo ennesimo, tragico, naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti".