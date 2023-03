Strage di migranti a Cutro, tra le vittime anche una giornalista afghana che collaborava con l'Onu

Era un'attivista dei diritti umani per l'Onu, per il quale realizzava servizi fotografici sulla condizione delle donne in Afghanistan, Torpekai Amarkhel, la 42enne giornalista afghana morta nel naufragio del barcone a Steccato di Cutro (Crotone).

Collaborava anche con la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA). Per questo Torpekai Amarkhel non poteva più vivere a Kabul dove regna il terrore del governo talebano. E proprio per questo aveva intrapreso il viaggio verso l'Europa ed era salita con i suoi famigliari sulla barca che è naufragata il 26 febbraio davanti alle coste calabresi. Una nipotina di 7 anni risulta ancora dispersa.