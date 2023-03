Alarm Phone: "500 persone su un barcone in difficoltà"

Alarm Phone, servizio telefonico che riceve richieste di soccorso in mare, aveva lanciato l'allerta dicendo di essere "in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia". L'imbarcazione "ha chiamato dall'area Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi", si legge sull'account Twitter di Alarm Phone. In seguito alla segnalazione, una motovedetta della guardia costiera, la Cp235, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare. Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l'accoglienza.