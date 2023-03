Naufragio Cutro, Guardia costiera: "Non siamo usciti? Regole complesse"

A noi risulta che domenica il mare fosse forza 4 ma motovedette più grandi avrebbero potuto navigare anche con mare forza 8. A noi non è giunto nessun allarme? Ripeto, adesso c'è un intricato discorso di ricostruzione dei fatti del quale non posso e non mi posso permettere di anticipare le conclusioni perché non ci siamo nemmeno arrivati. Stiamo rifacendo tutto il percorso dei fatti e poi riferiremo all'autorità giudiziaria", continua il comandante.

"Pm ancora non ci ha chiesto materiale"

"C'è un'inchiesta della Procura ma non riguarda noi, riguarda in generale l'andamento dei fatti. Se e quando saremo chiamati a dare la nostra versione, atti alla mano, brogliacci di telefonate, comunicazioni che ci sono state, noi riferiremo. Per ora non ci è stato chiesto materiale né siamo stati convocati. C'p tutta un altro genere di attività in questo caso in corso da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia e quindi questa cosa ormai verrà fatta sicuramente ma prossimamente. Una segnalazione nostra di distress 24 ore prima? Non mi risulta si trattasse di distress", aggiuge Aloi.