Sono stati salvati i 32 migranti bloccati da domenica sull'isolotto di Lampione, nei pressi di Lampedusa.

Le operazioni sono avvenute con cinque viaggi di elicottero a causa del maltempo. Una motovedetta della Capitaneria, sabato, aveva ripetutamente provato ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, nel quale dovrebbe esserci una donna incinta, ma le alte onde non avevano permesso il salvataggio. Anche gli uomini della Guardia costiera avevano riprovato ad avvicinarsi il più possibile alla costa. La polizia ha consegnato ai militari della motovedetta dei viveri da lanciare, qualora non si fosse riuscito ancora a portarli in salvo, ai migranti.