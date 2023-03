Tajani: "Tunisia a rischio collasso, Fmi dia prima tranche di aiuti" | "Pnrr? Serve flessibilità, ma impegnati per le riforme"

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "in Tunisia c'è una crisi finanziaria tremenda, è un Paese sull'orlo del collasso economico.

Ecco perché come Italia stiamo facendo di tutto per impedire questa crisi che provocherebbe un disastro e porterebbe instabilità in tutto il Nord Africa, anche per i flussi migratori". Lo ha affermato il titolare della Farnesina "Stasera Italia" su Rete 4. "Dobbiamo lavorare perché non ci sia un peggioramento della situazione e agire in tempi rapidi", ha proseguito, aggiungendo che l'Italia sta spingendo l'Fmi a dare almeno la prima tranche di 300 milioni di dollari" dei fondi complessivi previsti.