Migranti, troppi morti in mare in Tunisia: in tilt il reparto di medicina legale di Sfax

Numeri fuori controllo

Secondo le stime, il numero dei cadaveri attualmente depositati presso l'obitorio del dipartimento di Medicina legale dell'ospedale universitario Habib Bourguiba di Sfax è di 42, mentre, durante la scorsa settimana, è arrivato a 70, a fronte di una capienza non superiore a 35. Secondo il portavoce a Roma dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, almeno 441 migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno. Per questo motivo, in un post sul suo profilo Twitter, Di Giacomo ha sottolineato la necessità sempre più impellente di "un sistema di pattugliamento per operazioni di ricerca e soccorso in mare".