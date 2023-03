Tajani: "Non abbandoniamo la Tunisia, rischio islamizzazione del Mediterraneo"

"Migranti, non possiamo affrontare l'emergenza da soli"

Sull'immigrazione "noi ci troviamo ad affrontare un'emergenza da soli, ma da soli non siamo in grado di affrontare una situazione come quella attuale". Tajani ha ricordato che "abbiamo settemila chilometri di coste che rappresentano la frontiera esterna dell'Ue". "Stanno arrivando tra i 1.000 e i 2.000 migranti al giorno, e non siamo in grado di accogliere questi flussi. Dobbiamo lavorare con una strategia di medio-lungo termine", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Il governo "sta colpendo molto duramente l'immigrazione irregolare ma nello stesso tempo c'è richiesta di lavoratori", motivo per cui "prepareremo un decreto flussi triennale per accogliere in Italia immigrati extraeuropei che possono venire a lavorare nel nostro Paese trovando occupazione nell'agricoltura o nell'industria. Siamo in grado di farlo per accoglierne 80mila all'anno".