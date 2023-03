Russia, arrestato un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio | Il quotidiano "nega con veemenza le accuse"

Il 32enne Evan Gershkovich rischia fino a 20 anni di reclusione. Mosca: "Le sue attività non hanno nulla a che fare con il giornalismo. Non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante"

Chi è Evan Gershkovich Gershkovich, i cui genitori vivono negli Usa ma sono originari dell'ex Unione Sovietica, ha 32 anni e parla russo. Prima di essere assunto al Wall Street Journal aveva lavorato per l'agenzia Afp e per la testata russa in lingua inglese Moscow Times. Il reporter si occupa di Russia e Ucraina come corrispondente nell'ufficio di Mosca del quotidiano americano. L'Fsb ha fatto sapere che era accreditato presso il ministero degli Esteri russo per lavorare come giornalista. Il suo ultimo articolo da Mosca, pubblicato all'inizio di questa settimana, parlava del rallentamento dell'economia russa a causa delle sanzioni occidentali imposte quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina.

Mosca: "Sua attività non era giornalismo. No sospetti, colto in flagrante" Quello di cui si occupava a Ekaterinburg il giornalista americano del Wall Street Journal che è stato fermato "non ha nulla a che fare con il giornalismo". Lo ha affermato sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Purtroppo - ha aggiunto la portavoce - non è la prima volta che lo status di corrispondente straniero, il visto giornalistico e l'accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo. Questo non è il primo noto occidentale a essere pizzicato". "Non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante": così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato il fermo del giornalista. L'Fsb in un comunicato ha dichiarato che il giornalista "agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull'attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo".

Wall Street Journal "nega con veemenza le accuse" Il Wall Street Journal "respinge con veemenza le accuse dei servizi di sicurezza russi e chiede l'immediato rilascio di Evan Gershkovich, un giornalista affidabile e coscienzioso", ha dichiarato il giornale in un comunicato. "Siamo solidali con Evan e la sua famiglia". Il quotidiano ha chiesto l'immediato rilascio del reporter.