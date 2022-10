Marina Ovsyannikova, la giornalista dissidente è fuggita dalla Russia

Marina Ovsyannikova, giornalista russa dissidente, è fuggita dagli arresti domiciliari ed è uscita dal Paese.

Lo riferisce il suo avvocato. La ex reporter della tv di Stato russa si era licenziata dopo aver protestato in diretta con un cartello contro la guerra in Ucraina. A luglio era stata arrestata dalle forze dell'ordine russe in base alla legge che punisce la divulgazione di false informazioni sulle forze armate del Paese, che prevede pene fino a 15 anni.