Giorgia Meloni al Colle, lungo e cordiale colloquio con Mattarella

Giorgia Meloni si è recata al Quirinale, dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con Sergio Mattarella.

Il premier e il presidente della Repubblica si sono confrontati sui principali temi di attualità politica, secondo quanto si apprende da fonti di governo. Proprio per il prolungarsi dell'incontro, il presidente del Consiglio non ha i tempi tecnici per raggiungere Udine per il comizio di chiusura di campagna elettorale del centrodestra. Parteciperà quindi all'evento in videoconferenza.