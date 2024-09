Cutro, le chat tra Gdf e Capitaneria sulla strage di migranti: rimpallo di responsabilità

In realtà - scrive ancora il quotidiano - le cose non sono andate proprio così. Perché se è vero che già dalle 23.30 del 25 febbraio le chat degli ufficiali della Finanza rivelano la decisione di procedere con un intervento di 'law enforcement' nonostante la piena consapevolezza che quel caicco era pieno di migranti e che il meteo era proibitivo ("Per il momento è un'attività di polizia, abbiamo una nostra motovedetta fuori che l'attenderà, mare permettendo") è anche vero che quando alle 3.48 la Finanza si decide a comunicare alla Guardia costiera che i suoi mezzi stanno rientrano in porto per il mare proibitivo ("Passiamo la palla a voi"), dalla Capitaneria di porto rispondono serafici ("Noi in mare non abbiamo nulla. Poi vediamo come evolve la situazione, perché al momento non abbiamo nessun genere di richiesta di aiuto").