Cutro, corteo a un anno dal tragico naufragio: "Giustizia e verità"

"Ancora nessuna risposta dal governo"

"E' passato un anno dalla terribile strage di Cutro, e saremo a Steccato di Cutro e poi a Crotone per continuare a chiedere come un anno fa verità e giustizia per quella strage con 94 morti e diversi dispersi, di cui 34 bambini", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "Siamo qui per chiedere verità e giustizia e fare la stessa domanda di un anno fa al ministro Piantedosi e al governo non avendo ancora oggi avuto risposte, e cioè perché, nonostante le informazioni e le segnalazioni, non sono partiti i mezzi più adeguati per i soccorsi", ha aggiunto.