Cutro, i familiari delle vittime faranno causa civile al governo

Le famiglie di vittime del naufragio di Steccato di Cutro e alcuni superstiti faranno una causa civile risarcitoria nei confronti del governo per omissione di soccorso e per i danni subiti in conseguenza della tragedia.

"Uno degli aspetti da chiarire era quando le autorità hanno saputo della presenza della barca", ha affermato l'avvocato Stefano Bertone, il quale insieme ai colleghi Marco Bova ed Enrico Calabrese assiste una cinquantina di famiglie e alcuni superstiti. Sarà inoltre verificata la possibilità di estendere la causa di risarcimento danni a Frontex.

"Dalle 17 del 25 febbraio, l'aereo Frontex aveva monitorato l'imbarcazione dopo aver intercettato alcune chiamate", ha proseguito il legale. "Quindi, cosa ha fatto Frontex in quelle ore prima della segnalazione delle 22:35 alla centrale di Varsavia? Sul fronte risarcitorio c'è tutto un sistema che non ha funzionato. Frontex ha tenuto per sé un'informazione per diverse ore consentendo, alle autorità italiane di sbagliare. Certo, questa non può essere una giustificazione".

