Piantedosi: "Pronti a rivedere cauzione di 5mila euro per i migranti"

"Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che indica una cauzione di 5mila euro per i migranti che chiedono l'asilo, "prevedendo una gradazione dell'importo, valutando caso per caso", in caso di osservazioni da parte dell'Europa.

Lo ha confermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a un convegno promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Il responsabile del Viminale ha poi spiegato che dalla Corte Ue, rispetto al "decreto Cutro", non è arrivata una bocciatura "ma una prima certificazione che siamo sulla strada giusta".