Migranti, Cei: "Pronti a farci carico dei minori a bordo della Sea Watch"

La Cei ha annunciato di essere pronta a farci carico dell'accoglienza dei minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch . "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello migratorio chiama in causa tutti i Paesi europei, il dramma che si consuma davanti alle nostre coste non può lasciarci in silenzio", ha detto il segretario della Conferenza episcopale, monsignor Stefano Russo.

Come è già accaduto ad agosto per i migranti della Diciotti, anche questa volta la Comunità Papa Giovanni XXIII, che poi ospitò la gran parte degli eritrei a bordo, è pronta ad aprire le porte ai minorenni bloccati da otto giorni sulla Sea Watch dei quali il procuratore dei minori di Catania ha sollecitato lo sbarco immediato come prevede la legge. Paolo Ramonda, presidente della Papa Giovanni, ha fatto sapere che per i 13 ragazzi minori, 8 dei quali non accompagnati, è pronta la casa "Annunziata" di Reggio Calabria.