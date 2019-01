Migranti, la Sea Watch in acque italiane | Toninelli: "Ci può pensare l'Olanda"

Toninelli: "Ci pensi l'Olanda" - Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli suggerisce che ai 47 profughi pensi l'Olanda. "Io fornisco anche un'alternativa - dice a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello -: siccome sulla Se Watch c'è una bandiera olandese che sventola e siccome mi pare che gli olandesi non abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti".



Il ministro aggiunge che "devo ancora vedere il dossier. Certamente l'Italia non ha mai coordinato i soccorsi, li hanno fatti loro che, come si era già capito, purtroppo non hanno rispettato la legge del mare. Avrebbero dovuto attendere la guardia costiera libica, perché tutto è avvenuto nel mare libico. Siccome se ne sono andati, a questo punto direi che, come dice bene Luigi Di Maio, si dirigano verso la Francia, verso Marsiglia. L'Olanda è giusto che dica qualche cosa, ma in primis dovrebbe essere Macron a dire 'venite dalla mia parte'".



A un miglio da Siracusa - Alla nave intanto è "stato assegnato un punto di fonda a largo delle coste di Siracusa (a 1 miglio - 2 km - a Nord di punta Maglisi), per garantire la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo" in seguito alle condizioni meteo in ulteriore peggioramento.



Profughi soccorsi il 19 gennaio in acque libiche - La guardia costiera ricorda poi che "nella mattinata dello scorso 19 gennaio la nave Sea Watch 3 procedeva al soccorso, in area Sar di responsabilità libica, di 47 migranti su un'unità in difficoltà. Terminate le operazioni di soccorso, senza il coordinamento dell'autorità Sar competente, l'unità, a causa delle condizioni metereologiche in peggioramento, inizialmente procedeva nella navigazione verso Lampedusa e successivamente verso la Sicilia orientale per trovare riparo".