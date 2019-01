La Procura per i minorenni di Catania chiede che "possano sbarcare" i minori non accompagnati presenti sulla Sea Watch 3 "per essere collocati in apposite strutture". Il documento inviato ai ministri dell'Interno e dei Trasporti, al presidente del Tribunale per i minorenni della città siciliana e alla Procura generale etnea, è stato firmato dalla procuratrice Caterina Ajello. Salvini : replica: "Ma quali bambini, hanno 17 anni, vadano in Olanda".