I giudici scrivono che "Roggero aveva inseguito i rapinatori all'esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga". E ancora: "La condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l'incolumità personale dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire".