A "Fuori dal coro" la lettera dal carcere di Mario Roggero
Il gioielliere scrive al programma di Retequattro dopo tre mesi di reclusione a Bollate, dove sta scontando la condanna per aver ucciso due rapinatori nel 2021
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Domenica 11 ottobre, a "Fuori dal Coro", condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, la lettera scritta da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour attualmente recluso nel carcere di Bollate per avere ucciso due rapinatori nel 2021.
Il contenuto della lettera dal carcere di Mario Roggero
"Sono Mario Roggero, - si legge, - colgo questa occasione che gentilmente mi ha offerto il Dott. Mario Giordano per inviarvi queste poche righe. Sono ormai quasi tre mesi che sono recluso presso il carcere di Bollate, qui a Milano. Entrare in carcere ad oltre 72 anni, dopo una intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante, sia a livello psicologico che soprattutto fisico. Essere comunque relegato fra quattro mura, mi ha fatto conoscere una realtà composta da persone a me completamente sconosciuta".
"Ho avuto modo, forzatamente, - continua la lettera - di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi e impensabili, che sto approfondendo a poco a poco. Non voglio dilungarmi e ci sentiremo comunque più avanti. Voglio ora abbracciare virtualmente e ringraziare i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo. Un caro saluto a tutti".