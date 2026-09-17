Per Mario Roggero è arrivato un altro "no". Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato "inammissibile" l'istanza di differimento della pena, legata alla richiesta di grazia, presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato nella mattinata di giovedì 17 settembre ed è in linea con la richiesta della Procura generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate, dove si era costituito lo scorso 17 luglio e dove ha iniziato a lavorare come contabile.