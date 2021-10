Incidenti sul lavoro, quattro morti in poche ore: vittime a Milano, Sassari, Modena e a Barletta

Ancora morti sul lavoro: un operaio è rimasto folgorato all'interno di una cabina elettrica. E' accaduto in via 9 novembre a Nerviano, nel Milanese. Lo comunicano i Vigili del Fuoco. Un altro operaio di 43 anni, Gianuario Derudas, 43 anni, è invece morto a Sassari, schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale. Una terza vittima nel Modenese, un agrilcore schiacciato dal trattore.

Sassari, l'operaio ha perso il controllo del mezzo - Gianuario Derudas lavorava preso la Ambiente Italia - società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Sassari - ed è morto schiacciato dal muletto che guidava nel piazzale dell'Ecocentro. Il 43enne era impegnato a spostare del materiale quando il muletto, sembra a causa di una pendenza del terreno, si è rovesciato su un lato. Derudas ha cercato di salvarsi saltando giù dal mezzo, ma il muletto si è ribaltato proprio dalla sua parte. L'operaio è stato soccorso dai colleghi ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati il 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal che dovranno appurare la dinamica dell'incidente.

Barletta, travolto da pala meccanica,muore operaio 62enne - Un operaio 62enne di Barletta, Luigi Riefolo, è morto mentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro nella zona industriale di Barletta, investito nel piazzale da una pala meccanica. Il 62enne lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla pm di turno di Trani Maria Isabella Scamarcio, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico, come atto dovuto, del 46enne che guidava il mezzo che ha travolto Riefolo. Sul posto anche personale dello Spesal per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Un 49enne muore nel Modenese schiacciato da mezzo agricolo - Un uomo di 49 anni è morto invece schiacciato da un mezzo agricolo a Disvestro, frazione del Comune di Cavezzo, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carpi e i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.



Biella, operaio ferito da lastra d'acciaio - In un'azienda di Lessona, nel Biellese, una lastra d'acciaio caduta durante una manovra ha ferito la gamba sinistra di un operaio cinquantenne. L'uomo è stato trasportato in ospedale per la sospetta frattura del perone. Nell'azienda, per accertare la dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri di Cossato e lo Spresal.

A Nerviano un altro lavoratore ferito in gravi condizioni - Sempre nello stesso paese a nord di Milano un operaio di 44 anni è precipitato dal tetto di un capannone alto circa 6 metri in via Giuseppe Garibaldi 115 ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano con vari traumi.