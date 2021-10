Andria, cade in una vasca piena di mosto: muore operaio

ansa

Un operaio, Nunzio Cognetti, è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria, in Puglia. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e subito dopo dal 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente sul lavoro di Andria è avvenuto a 6 giorni dalla tragedia di Cosenza, in cui quattro addetti sono morti per le esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva.