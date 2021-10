Esalazioni tossiche da una vasca di mosto, 4 morti in Calabria

Vigili del Fuoco

Quattro persone sono morte a Paola, nel Cosentino, a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva. Una quinta persona è stata invece trasferita in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, in contrada Carusi, sono arrivati i Vigili del fuoco, che ora attendono l'intervento di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.