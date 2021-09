Precipita da un'impalcatura, morto operaio a Roma Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ennesima giornata drammatica per le morti bianche in Italia. A Roma un operaio di 47 anni ha perso la vita precipitando in un cantiere da un'impalcatura all'undicesimo piano. E' accaduto in viale America all'Eur. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Altri due incidenti sul lavoro in Puglia, con una vittima nel Foggiano e una nel Brindisino. Inoltre un agricoltore è morto in provincia di Bolzano.