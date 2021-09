Morti sul lavoro, nel Padovano e nel Torinese due operai cadono dalle impalcature | Nel Pisano contadino decapitato da una trebbiatrice

L'incidente nel Padovano - L'uomo, un 52enne del posto, dipendente dell'azienda dell'Alta Padovana specializzata nella lavorazione dei metalli e dell'acciaio inox, avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava sull'impalcatura e l'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. L'area in cui è avvenuto l'incidente è stata recintata per verificare eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro.

L'incidente nel Torinese - Era il titolare dell'officina meccanica l'uomo morto in mattinata in un incidente sul lavoro a Nichelino, nel Torinese. Leonardo Perna, 72 anni, è deceduto dopo essere caduto da una scala a due metri d'altezza. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, al momento dell'incidente era solo. A chiamare i soccorsi sono stati i dipendenti di una ditta vicina all'officina di via XXV Aprile, che hanno sentito dei rumori.

L'incidente nel Palermitano Altro incidente mortale a Capaci (Palermo). Aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce Giuseppe Costantino, 52 anni. E' andato nella parte posteriore del Tir per alcune verifiche, ma il mezzo si è messo in movimento e lo ha travolto uccidendolo.

L'incidente nel Pisano Un contadino di 54 anni è morto decapitato sotto la trebbiatrice. L'incidente è avvenuto a Pontasserchio, nel Pisano. L'uomo stava lavorando sulla trebbiatrice in un campo di granoturco quando il macchinario si sarebbe bloccato. Nel tentativo di risolvere il problema, il 54enne sarebbe stato risucchiato nella stessa trebbiatrice.