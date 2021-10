Incidenti sul lavoro, esplode caldaia: due ustionati nel Torinese

ansa

Due persone sono rimaste ferite in un incidente sul lavoro in una ditta di Leini, nel Torinese, la Nova Mabat di strada Baudenile. A causa dell'esplosione di una caldaia in fase di manutenzione, sono rimasti ustionati un tecnico di 42 anni e il direttore della ditta, 48enne. Hanno riportato bruciature del secondo grado sul 30% del corpo. Sono stati entrambi elitrasportati al Cto. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.