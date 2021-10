Incidenti sul lavoro, in due giorni due vittime e due feriti

ansa

Non si ferma la Spoon River dei morti sul lavoro, che conta altre due vittime negli ultimi due giorni e due feriti. Un operaio edile di 61 anni è morto dopo essere precipitato da circa 6 metri, dal ponteggio all'interno di un cantiere a Lavarone, in Trentino. Un'altra vittima ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani: un operaio 30enne è caduto in una cisterna contenente mosto in un'azienda agricola. Per entrambi vano l'intervento dei soccorritori. Due operai ustionati a Brindisi.