Incidenti sul lavoro, Orlando: "Ci vogliono le sanzioni"

"Abbiamo potenziato l'Ispettorato nazionale del lavoro, stiamo chiedendo alle Regioni di rafforzare il personale che fa i controlli, ma questo non basta. Ci vogliono sanzioni e dalla prossima settimana avremo strumenti in più". Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, precisando che "ci vogliono forme di vigilanza e prevenzione perché spesso l'incidente è il frutto di mancate misure che non sono state assunte negli anni".