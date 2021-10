Incidenti sul lavoro, due operai morti nel Trevigiano e nell'Alessandrino

Nuove tragedie sul lavoro . Un operaio edile di 48 anni, di Pieve del Grappa, nel Trevigiano, è morto in un incidente avvenuto all'interno di un cantiere a Caerano San Marco. L'uomo è stato travolto da un pesante pannello in metallo, che ha causato lo schiacciamento del cranio. Inutili i soccorsi. Un'altra vittima nell'Alessandrino.

Cade da passerella, operaio muore nell'Alessandrino Un operaio di 54 anni è stato trovato morto all'Ibl, azienda che produce compensati e pannelli in legno di Coniolo Monferrato, nell'Alessandrino. Aveva lavorato nel turno di notte e stava effettuando un controllo su una passerella. La vittima, originaria di Vercelli, si occupava di trinciaggio del legno. Non è chiaro se l'uomo abbia avuto un malore, e quindi sia caduto da un'altezza di circa tre metri, e abbia battuto la testa e sia morto in seguito alla caduta.

Firenze, morta in ospedale magazziniera travolta da bancale Intanto è morta all'ospedale di Careggi (Firenze) Tiziana Bruschi, la 58enne che il 2 settembre fu travolta da un bancale nel magazzino dell'azienda di stampaggio di materie plastiche di Scandicci in cui lavorava. La vittima fu colpita da un bancale carico di merce, che un operaio alla guida di un muletto avrebbe fatto cadere. Il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.