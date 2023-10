Bimba morta di stenti a Milano, perizia psichiatrica su Alessia Pifferi

Al processo sulla bimba morta di stenti a Milano la Corte d'Assise ha ritenuto necessario concedere una perizia psichiatrica sulla madre Alessia Pifferi.

La 37enne è accusata di omicidio volontario aggravato per il decesso della figlia Diana, la piccola di 18 mesi abbandonata, a luglio 2022, per sei giorni in casa e trovata senza vita in stato di disidratazione. Per il presidente della Corte bisogna verificare "la sussistenza della capacità di intendere e di volere della donna al momento del fatto nonché l'eventuale pericolosità sociale".