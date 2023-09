Alessia Pifferi, le chat con uomini per incontri a pagamento: "Una notte per 300 euro"

A "Mattino Cinque News" le conversazioni per organizzare i suoi incontri e noleggiare una limousine per una sera a 550 euro

Spuntano le chat tra Alessia Pifferi con uomini per incontri a pagamento: "Una notte per 300 euro, 250 euro se più volte a settimana. L'importante che pagano bene e che siano in salute. Ho bisogno di soldi" si legge nelle conversazioni della 37enne, che nei giorni scorsi si è presentata davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato di sua figlia Diana.

La donna, che nelle conversazioni propone incontri a tre a uomini sconosciuti, si giustificava dicendo di aver bisogno di soldi per alcuni debiti non pagati e per mantenere la figlia Diana. Tra le chat spunta anche una conversazione con il noleggiatore di una limousine che Alessia Pifferi avrebbe affittato la sera del 7 luglio con tanto di champagne e cena per un incontro a due esclusivo sul lago di Endine. Un'uscita di quattro ore che alla Pifferi sarebbe costata 550 euro.