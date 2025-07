Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: "Non ci siamo mai persi di vista in 40 anni"

"Io penso sempre a Liliana e soprattutto a come sarebbe potuta essere la vita con lei vicino. È inumano non pensare", confessa ai microfoni del programma di Canale 5 Claudio Sterpin. E aggiunge: "Non siamo mai stati al mare insieme, ma è venuta almeno un paio di volte al primo dell'anno per fare il tuffo di Capodanno. È venuta con Sebastiano uno o due anni prima della scomparsa. Io ricordo, probabilmente nell'ultima occasione, che ho preparato tre calici di moscato per tutti e due. Lei 'ha preso, mentre lui ha detto che non beve. Con questa scusa non ha bevuto, ma avrà filmato tutto".